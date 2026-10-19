В Сингапуре жители начали массово приходить в общественные центры за респираторами N95 из-за густого смога, вызванного дымом от пожаров в Калимантане. Утренний дождь не принёс существенного облегчения. Об этом сообщает Dawn.

14 октября ассоциация People’s Association объявила о бесплатной выдаче масок определённым категориям населения и открытии кондиционируемых укрытий от смога. Это произошло после того, как концентрация основного загрязнителя PM2.5 превысила 200 во многих районах страны.

Нездоровый уровень загрязнения

По состоянию на 17:00 15 октября индекс загрязнения воздуха PSI в западной части Сингапура достиг 188, а в центральной — 186, что соответствует нездоровому уровню. Показатели PM2.5 находились в высоком диапазоне во всех районах: 205 в центре, 155 на западе, 161 на востоке и 157 на юге.

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Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура сообщило, что плотный дым от пожаров в Калимантане продолжал двигаться к стране под влиянием юго-восточных ветров. Смог также наблюдался над Суматрой. По оценке агентства, до 18 октября ослабления смога не ожидалось, хотя изменение направления ветра в конце недели могло сократить перенос дыма из Калимантана.

Очереди в общественных центрах

В общественном центре Punggol 21 около 20 человек ожидали получения масок в первые часы выдачи. Право на два респиратора имеют, в частности, пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети и лица с заболеваниями. Очереди также наблюдались в центрах Jurong Spring, Kallang, Sengkang и Yuhua.

Некоторые жители сообщали о дефиците N95 в аптеках, а также о раздражении носа, головной боли, боли в горле и ограничении активности на открытом воздухе. Родители школьников забирали маски в качестве меры предосторожности. В то же время кондиционируемые укрытия от смога, открытые в отдельных общественных центрах и центрах местных комитетов, пользовались значительно меньшей популярностью.

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