W Singapurze mieszkańcy zaczęli masowo przychodzić do centrów społecznych po respiratory N95 z powodu gęstego smogu wywołanego dymem z pożarów w Kalimantanie. Poranny deszcz nie przyniósł znaczącej ulgi. Informuje o tym Dawn.

14 października stowarzyszenie People’s Association ogłosiło bezpłatne wydawanie masek określonym grupom ludności oraz otwarcie klimatyzowanych schronień przed smogiem. Nastąpiło to po tym, jak stężenie głównego zanieczyszczenia, PM2.5, przekroczyło 200 w wielu rejonach kraju.

Niezdrowy poziom zanieczyszczenia

Według stanu na godzinę 17:00 15 października wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PSI w zachodniej części Singapuru osiągnął 188, a w centralnej — 186, co odpowiada niezdrowemu poziomowi. Wskaźniki PM2.5 znajdowały się w wysokim zakresie we wszystkich rejonach: 205 w centrum, 155 na zachodzie, 161 na wschodzie i 157 na południu.

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Singapurska Narodowa Agencja Środowiska poinformowała, że gęsty dym z pożarów w Kalimantanie nadal przemieszczał się w kierunku kraju pod wpływem wiatrów południowo-wschodnich. Smog obserwowano również nad Sumatrą. Według oceny agencji do 18 października nie oczekiwano osłabienia smogu, choć zmiana kierunku wiatru pod koniec tygodnia mogła zmniejszyć napływ dymu z Kalimantanu.

Kolejki w centrach społecznych

W centrum społecznym Punggol 21 około 20 osób czekało na otrzymanie masek w pierwszych godzinach ich wydawania. Prawo do dwóch respiratorów mają między innymi osoby starsze, kobiety w ciąży, małe dzieci oraz osoby z chorobami. Kolejki obserwowano również w centrach Jurong Spring, Kallang, Sengkang i Yuhua.

Niektórzy mieszkańcy informowali o niedoborze respiratorów N95 w aptekach, a także o podrażnieniu nosa, bólach głowy, bólu gardła i ograniczeniu aktywności na świeżym powietrzu. Rodzice uczniów odbierali maski jako środek zapobiegawczy. Jednocześnie klimatyzowane schronienia przed smogiem, otwarte w wybranych centrach społecznych i centrach lokalnych komitetów, cieszyły się znacznie mniejszą popularnością.

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