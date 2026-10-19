Światowy Program Żywnościowy ONZ ograniczy humanitarną pomoc żywnościową w Strefie Gazy w Palestynie z powodu braku finansowania. Dostęp do niej straci szacunkowo 500 tys. osób, które organizacja zalicza do grup wrażliwych. Poinformowało o tym ABC News.

WFP jest największym pojedynczym dostawcą humanitarnej pomocy żywnościowej w Strefie Gazy. Po zawieszeniu broni z Izraelem w październiku 2025 roku organizacja co miesiąc obejmowała pomocą około 1,6 mln osób. Obecnie planuje zmniejszyć liczbę odbiorców o około jedną trzecią w ramach działań mających obniżyć koszty.

Ograniczenie racji i wsparcia pieniężnego

Rodziny, które wcześniej otrzymywały dwa pakiety żywnościowe, będą odtąd otrzymywać jeden. Waga worków z mąką zostanie zmniejszona, a liczba pakietów żywnościowych spadnie o 40%. Gorące posiłki dla mieszkańców trudno dostępnych obszarów, w tym w pobliżu żółtej linii na granicy z terytoriami pod izraelską kontrolą wojskową, będą wydawane co drugi dzień, a nie codziennie.

WFP zmniejszy również o 40% wysokość pomocy pieniężnej dla 75 tys. rodzin. Przekazy są realizowane głównie przez portfele elektroniczne i inne środki cyfrowe, ponieważ w enklawie brakuje gotówki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego WFP Carl Skau po podróży do Gazy oświadczył, że ograniczenie pomocy może mieć poważne konsekwencje dla poziomu głodu i stabilności. Według wrześniowego monitoringu rynku WFP 44% gospodarstw domowych nie może pozwolić sobie na podstawowe produkty żywnościowe z powodu wysokich cen, a 44% Palestyńczyków co najmniej raz w ciągu 30 dni kładło się spać głodnych.

Niedobór finansowania

Według Skaua przyczyną ograniczeń nie są restrykcje dotyczące możliwości dostarczania żywności ani spadek potrzeb, lecz brak środków. Zaznaczył, że tradycyjni darczyńcy, w tym Stany Zjednoczone i kraje europejskie, ograniczyli finansowanie, podczas gdy potrzeby rosną z powodu jednoczesnych kryzysów w Gazie, Sudanie i Jemenie.

Po zawieszeniu broni operacje humanitarne w Strefie Gazy stały się mniej ryzykowne, a poziom niedożywienia spadł. W grudniu ONZ wycofała ogłoszenie głodu w Gazie, wydane w sierpniu 2025 roku, wyjaśniając to napływem wystarczających zapasów przez kilka miesięcy. Skau jednocześnie nazwał osiągnięte rezultaty nietrwałymi i zaznaczył, że ograniczenia w imporcie niektórych towarów nadal hamują odbudowę regionu.

Czytaj nas na