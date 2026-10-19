由于资金短缺，联合国世界粮食计划署将削减对巴勒斯坦加沙地带的人道主义粮食援助。预计约有50万人将失去获得援助的机会，该组织将他们归为脆弱群体。澳大利亚广播公司新闻对此进行了报道。

世界粮食计划署是加沙地带最大的人道主义粮食援助单一提供方。2025年10月与以色列停火后，该组织每月向约160万人提供援助。目前，作为削减开支措施的一部分，该组织计划将受助人数减少约三分之一。

削减配给和现金支持

此前领取两份食品包的家庭，今后将领取一份。面粉袋的重量将减少，食品包数量将削减40%。对于偏远地区居民，包括靠近黄线、即与以色列军事控制地区接壤地带的居民，热餐将不再每天提供，而是隔日提供。

世界粮食计划署还将把对7.5万户家庭的现金援助金额减少40%。由于该飞地现金短缺，资金转账主要通过电子钱包和其他数字方式进行。

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世界粮食计划署代理执行主任卡尔·斯考在访问加沙后表示，削减援助可能对饥饿水平和稳定造成严重后果。根据世界粮食计划署9月的市场监测数据，44%的家庭因物价高企而买不起基本食品，44%的巴勒斯坦人在30天内至少有一次饿着肚子入睡。

资金缺口

斯考表示，削减援助的原因不是运入食品能力受到限制，也不是需求减少，而是资金不足。他指出，包括美国和欧洲国家在内的传统捐助方减少了资金投入，而由于加沙、苏丹和也门同时发生危机，需求正在增加。

停火后，加沙地带的人道主义行动风险有所降低，营养不良水平也有所下降。联合国在12月撤销了于2025年8月宣布的加沙饥荒声明，并解释称这是因为数月内有足够的物资运抵。斯考同时称，已取得的成果并不稳固，并指出对部分商品进口的限制仍在阻碍该地区恢复。

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