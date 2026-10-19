Всемирная продовольственная программа ООН из-за нехватки финансирования сократит гуманитарную продовольственную помощь в секторе Газа, Палестина. Доступ к ней потеряют ориентировочно 500 тысяч человек, которых организация относит к уязвимым категориям. Об этом сообщает ABC News.

ВПП является крупнейшим отдельным поставщиком гуманитарной продовольственной помощи в секторе Газа. После прекращения огня с Израилем в октябре 2025 года организация ежемесячно охватывала помощью около 1,6 миллиона человек. Теперь она планирует сократить число получателей примерно на треть в рамках мер по снижению расходов.

Сокращение пайков и денежной поддержки

Семьи, которые ранее получали два продовольственных набора, впредь будут получать один. Вес мешков с мукой уменьшится, а количество продовольственных наборов сократят на 40%. Горячие обеды для жителей труднодоступных районов, в частности вблизи жёлтой линии на границе с территориями под израильским военным контролем, будут предоставляться не ежедневно, а через день.

ВПП также уменьшит на 40% размер денежной помощи для 75 тысяч семей. Переводы преимущественно осуществляются через электронные кошельки и другие цифровые средства, поскольку в анклаве не хватает наличных денег.

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Исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП Карл Скау после поездки в Газу заявил, что сокращение помощи может иметь серьёзные последствия для уровня голода и стабильности. Согласно сентябрьскому мониторингу рынка ВПП, 44% домохозяйств не могут позволить себе базовые продукты из-за высоких цен, а 44% палестинцев хотя бы раз в течение 30 дней ложились спать голодными.

Дефицит финансирования

По словам Скау, причиной сокращений являются не ограничения возможностей ввозить продовольствие и не уменьшение потребностей, а нехватка средств. Он отметил, что традиционные доноры, в частности США и европейские страны, сократили финансирование, тогда как потребности растут из-за одновременных кризисов в Газе, Судане и Йемене.

После прекращения огня гуманитарные операции в секторе Газа стали менее рискованными, а уровень недоедания снизился. В декабре ООН отменила объявление о голоде в Газе, сделанное в августе 2025 года, объяснив это поступлением достаточного количества запасов в течение нескольких месяцев. Скау вместе с тем назвал достигнутые результаты неустойчивыми и отметил, что ограничения на ввоз отдельных товаров всё ещё сдерживают восстановление региона.

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