Дэн Лин покидает пост главы киноподразделения Netflix — RMF24

В США Дэн Лин после почти трёх лет работы покидает пост главы киноподразделения Netflix. Как сообщает RMF24 со ссылкой на Reuters, до назначения нового руководителя его обязанности временно будет исполнять Питер Райс. Несколькими днями ранее Райс стал директором Netflix по контенту.

Изменения в руководстве

В RMF24 отмечают, что смена главы киноподразделения является очередным этапом реорганизации стриминговой платформы. Реорганизация должна помочь Netflix выйти из состояния застоя и улучшить положение платформы.

Отраслевые СМИ связывают кадровые изменения с масштабными преобразованиями в компании. Новое руководство должно сосредоточиться на создании крупных и заметных хитов, которые, по оценке источника, могут помочь улучшить ситуацию на платформе.

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Сокращение персонала

На прошлой неделе Netflix объявил о сокращении примерно 1000 сотрудников. По данным RMF24, это самое крупное сокращение штата платформы с 2022 года.

Издание The Hollywood Reporter отмечает, что в последнее время Netflix привлекает зрителей не так успешно, как ожидает руководство компании. Это, в частности, отражается на количестве подписчиков сервиса.

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