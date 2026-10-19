Dan Lin odchodzi ze stanowiska szefa pionu filmowego Netflixa — RMF24

W USA Dan Lin po niemal trzech latach pracy odchodzi ze stanowiska szefa pionu filmowego Netflixa. Jak informuje RMF24, powołując się na Reutersa, do czasu powołania nowego szefa jego obowiązki tymczasowo będzie pełnił Peter Rice. Kilka dni wcześniej Rice został dyrektorem ds. treści w Netflixie.

Zmiany w kierownictwie

RMF24 zauważa, że zmiana szefa pionu filmowego jest kolejnym etapem reorganizacji platformy streamingowej. Reorganizacja ma pomóc Netflixowi wyjść ze stanu stagnacji i poprawić pozycję platformy.

Media branżowe wiążą zmiany kadrowe z szeroko zakrojonymi przekształceniami w spółce. Nowe kierownictwo ma skoncentrować się na tworzeniu dużych i głośnych hitów, które według źródła mogą pomóc poprawić sytuację na platformie.

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Redukcje zatrudnienia

W ubiegłym tygodniu Netflix ogłosił zwolnienie około 1000 pracowników. Według RMF24 jest to największa redukcja zatrudnienia na platformie od 2022 roku.

The Hollywood Reporter zauważa, że w ostatnim czasie Netflix nie przyciąga widzów tak skutecznie, jak oczekuje kierownictwo firmy. Odzwierciedla się to między innymi w liczbie subskrybentów serwisu.

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