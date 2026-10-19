Маврикий отменил ночной комендантский час после протестов — Al Jazeera

Власти Маврикия отменили ночной комендантский час, введенный на прошлой неделе на фоне редкой для островного государства волны насильственных протестов. Как сообщает Al Jazeera, правительство объяснило это решение благоприятным развитием ситуации.

Комендантский час не продлили

Офис премьер-министра Навина Рамгулама заявил, что действующий комендантский час продлевать не будут. Последний ночной комендантский час завершился в 4:30 в понедельник, 19 октября.

Туристический оператор Mauritius Tours сообщил, что дороги открыты, школы возобновили занятия в обычном режиме, а повседневная жизнь вернулась к привычному ритму. В то же время правительство Великобритании обновило рекомендации для путешественников на Маврикий и призвало туристов избегать демонстраций и массовых собраний, а также следовать указаниям местных властей.

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Протесты и задержания

Демонстрации на архипелаге начались из-за дефицита воды и роста стоимости жизни. Насилие усилилось после того, как в субботу полицейский выстрелил женщине в шею и тяжело ее ранил.

В последующие дни правоохранители задержали не менее 188 человек. Им вменяют, в частности, мародерство, поджоги, повреждение полицейских участков и хранение взрывчатых веществ. По данным властей, полицейского, стрелявшего в женщину, задержали и доставили в суд.

Последние масштабные беспорядки на Маврикии произошли в 1999 году после смерти известного певца в полицейском заключении.

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