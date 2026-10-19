Mauritius zniósł nocną godzinę policyjną po protestach — Al Jazeera

Władze Mauritiusu zniosły nocną godzinę policyjną, wprowadzoną w ubiegłym tygodniu w związku z falą gwałtownych protestów, rzadką dla tego wyspiarskiego państwa. Jak informuje Al Jazeera, rząd wyjaśnił tę decyzję korzystnym rozwojem sytuacji.

Godziny policyjnej nie przedłużono

Biuro premiera Navina Ramgoolama oświadczyło, że obowiązująca godzina policyjna nie zostanie przedłużona. Ostatnia nocna godzina policyjna zakończyła się o 4:30 w poniedziałek, 19 października.

Operator turystyczny Mauritius Tours poinformował, że drogi są otwarte, szkoły wznowiły zajęcia w normalnym trybie, a codzienne życie wróciło do zwykłego rytmu. Jednocześnie rząd Wielkiej Brytanii zaktualizował porady dla podróżujących na Mauritius i wezwał turystów do unikania demonstracji oraz dużych zgromadzeń, a także do stosowania się do wskazówek lokalnych władz.

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Protesty i zatrzymania

Demonstracje na archipelagu rozpoczęły się z powodu niedoboru wody i rosnących kosztów życia. Przemoc nasiliła się po tym, jak w sobotę policjant postrzelił kobietę w szyję, poważnie ją raniąc.

W kolejnych dniach funkcjonariusze zatrzymali co najmniej 188 osób. Zarzuca się im między innymi grabież, podpalenia, uszkodzenie komisariatów policji oraz posiadanie materiałów wybuchowych. Według władz policjant, który postrzelił kobietę, został zatrzymany i doprowadzony do sądu.

Ostatnie zakrojone na dużą skalę zamieszki na Mauritiusie miały miejsce w 1999 roku po śmierci znanego piosenkarza w policyjnym areszcie.

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