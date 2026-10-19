В США предложили обменять удары по нефтяным объектам РФ на помощь Украине

Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер призвал президента Дональда Трампа договориться с Владимиром Зеленским о прекращении украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Взамен Вашингтон мог бы помогать Украине определять цели для поражения российских ракетных позиций, чтобы противодействовать атакам РФ.

Викер заявил, что Зеленский готов отказаться от атак на российскую нефтяную инфраструктуру, если США предоставят Украине помощь, которая позволит выявлять места запуска российских ракет и защищать украинских гражданских лиц.

«Президент Трамп хочет, чтобы Украина прекратила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Президент Зеленский хочет получить доступ к американской помощи в определении целей, чтобы предотвратить запуски российских ракет по мирным жителям Украины с территории России», — написал сенатор.

В своем заявлении сенатор привел четыре аргумента в пользу возможного соглашения. По его словам, Зеленский согласился не наносить удары по российским нефтяным объектам в обмен на помощь США в определении целей. Викер также утверждает, что такая сделка могла бы способствовать снижению цен на топливо.

«Господин президент, пожалуйста, примите эту победу!» — обратился сенатор к Трампу.

Об этом сообщается со ссылкой на The Hill и заявление сенатора.

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