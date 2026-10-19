У США запропонували обміняти удари по нафтових об’єктах РФ на допомогу Україні

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Голова Комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер закликав президента Дональда Трампа домовитися з Володимиром Зеленським про припинення українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Натомість Вашингтон міг би допомагати Україні визначати цілі для ураження російських ракетних позицій, щоб протидіяти атакам РФ.

Вікер заявив, що Зеленський готовий відмовитися від атак на російську нафтову інфраструктуру, якщо США нададуть Україні допомогу, яка дасть змогу виявляти місця запуску російських ракет і захищати українських цивільних.

«Президент Трамп хоче, щоб Україна припинила атаки на російську нафтову інфраструктуру. Президент Зеленський хоче отримати доступ до американської допомоги у визначенні цілей, щоб запобігти запускам російських ракет по мирних жителях України з території Росії», – написав сенатор.

У своїй заяві сенатор навів чотири аргументи на користь можливої домовленості. За його словами, Зеленський погодився не атакувати російські нафтові об’єкти в обмін на допомогу США у визначенні цілей. Вікер також стверджує, що така угода могла б сприяти зниженню цін на пальне.

«Пане президенте, будь ласка, прийміть цю перемогу!» – звернувся сенатор до Трампа.

Про це повідомляється із посиланням на The Hill та заяву сенатора.

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