Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że tankowiec z ropą zapalił się w Cieśninie Ormuz po zderzeniu z miną morską. Według irańskich sił eksplozja i pożar wybuchły w maszynowni statku.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Jak podaje Asharq Al-Awsat, irańskie media państwowe zacytowały oświadczenie KSWI. Twierdzono w nim, że tankowiec poruszał się nieautoryzowaną południową trasą przez cieśninę i wyłączył systemy pozycjonowania oraz nawigacji.

Dowódca marynarki wojennej KSWI admirał Ali Ozmaei oświadczył w tym tygodniu, że każdy statek, który dezaktywuje systemy nawigacyjne, będzie uznawany za wrogi.

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Wcześniejsze incydenty i blokada

Do incydentu doszło dzień po tym, jak KSWI poinformował o dwóch pożarach na tankowcach z ropą w cieśninie. Według irańskich sił oba statki również zderzyły się z minami.

Według publikacji Iran przejął kontrolę nad cieśniną po rozpoczęciu pod koniec lutego wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Teheran wymaga, aby wszystkie statki uzyskały jego zgodę na przepłynięcie szlakiem wodnym, którym zwykle transportuje się około jedną piątą światowej ropy. W odpowiedzi na blokadę cieśniny Stany Zjednoczone wprowadziły morską kontrblokadę eksportu irańskiej ropy.

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