W Brazylii 19 października real umocnił się wobec dolara amerykańskiego w związku z nowymi sondażami przed drugą turą wyborów prezydenckich. O godz. 8:08 czasu wschodniego USA dolar kosztował 5,046 reala, tracąc 0,54% w ciągu dnia. O godz. 8:43 kurs wynosił 5,0485 reala za dolara, czyli o 0,28% mniej niż piątkowe zamknięcie na poziomie 5,0627 reala, podaje The Rio Times.

W poprzednim tygodniu dolar wzrósł z 4,9871 reala 12 października do 5,0970 reala 15 października, a 16 października spadł do 5,0627 reala. Tym samym ruch z 19 października kontynuował korektę dolara po jego wzroście w połowie miesiąca.

Sondaże przed głosowaniem

Inwestorzy oceniali wyniki dwóch sondaży — BTG/Nexus i AtlasIntel — przed drugą turą wyborów prezydenta Brazylii, zaplanowaną na 25 października 2026 roku. Oba badania wskazały na zaciętą rywalizację między senatorem Fláviem Bolsonarą a prezydentem Luizem Ináciem Lulą da Silvą. Flávio Bolsonaro utrzymywał przewagę w obu sondażach.

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Na platformie rynków prognostycznych Polymarket, według stanu na godz. 8:46 czasu wschodniego USA, prawdopodobieństwo zwycięstwa Flávia Bolsonaro oceniano na 77%, a Luli na 23,5%. Wolumen obrotu dla wydarzenia dotyczącego wyborów wyniósł 188 mln dolarów. Takie notowania odzwierciedlają zakłady uczestników rynku, a nie wyniki badań opinii publicznej.

Oczekiwania ekonomistów

Ekonomiści ankietowani przez bank centralny Brazylii w ramach cotygodniowego badania Focus obniżyli medianę prognozy kursu dolara na koniec roku z 5,15 do 5,13 reala. Jednocześnie prognoza wzrostu gospodarki Brazylii w 2026 roku została obniżona do 1,83%.

Prognoza inflacji na 2026 rok pozostała na poziomie 5,22%, a oczekiwania dotyczące podstawowej stopy Selic na koniec roku — na poziomie 13,25%. Selic jest kluczową stopą procentową Brazylii.

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