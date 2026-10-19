10月19日，巴西雷亚尔兑美元走强，市场关注总统选举第二轮投票前公布的新民调。截至美国东部时间8时08分，美元报5.046雷亚尔，当日下跌0.54%。截至8时43分，汇率为1美元兑5.0485雷亚尔，较周五5.0627雷亚尔的收盘水平低0.28%，The Rio Times报道。

在此前一周，美元从10月12日的4.9871雷亚尔升至10月15日的5.0970雷亚尔，随后于10月16日回落至5.0627雷亚尔。因此，10月19日的走势延续了美元在月中上涨后的回落。

投票前的民调

投资者评估了BTG/Nexus和AtlasIntel两项民调结果，巴西总统选举第二轮投票定于2026年10月25日举行。两项调查均显示，参议员弗拉维奥·博索纳罗与总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦之间竞争激烈。弗拉维奥·博索纳罗在两项民调中均保持领先。

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截至美国东部时间8时46分，在预测市场平台Polymarket上，弗拉维奥·博索纳罗的获胜概率估计为77%，卢拉为23.5%。与选举相关事件的交易额为1.88亿美元。这些报价反映的是市场参与者的押注，而非民意调查结果。

经济学家的预期

巴西中央银行在每周Focus调查中访问的经济学家，将年末美元汇率的预测中值从5.15雷亚尔下调至5.13雷亚尔。同时，巴西2026年经济增长预测被下调至1.83%。

2026年通胀预测维持在5.22%，对年末Selic基准利率的预期也维持在13.25%。Selic是巴西的关键利率。

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