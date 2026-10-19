В Бразилии 19 октября реал укрепился по отношению к доллару США на фоне новых опросов перед вторым туром президентских выборов. В 8:08 по восточному времени США доллар стоил 5,046 реала, снизившись на 0,54% за день. В 8:43 курс составлял 5,0485 реала за доллар, или на 0,28% ниже закрытия торгов в пятницу на уровне 5,0627 реала, сообщает The Rio Times.

В течение предыдущей недели доллар вырос с 4,9871 реала 12 октября до 5,0970 реала 15 октября, а 16 октября снизился до 5,0627 реала. Таким образом, движение 19 октября продолжило откат доллара после его роста в середине месяца.

Опросы перед голосованием

Инвесторы оценивали результаты двух опросов — BTG/Nexus и AtlasIntel — перед вторым туром выборов президента Бразилии, запланированным на 25 октября 2026 года. Оба исследования показали напряженную борьбу между сенатором Флавиу Болсонару и президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Флавиу Болсонару сохранял преимущество в обоих опросах.

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На платформе прогнозных рынков Polymarket по состоянию на 8:46 по восточному времени США вероятность победы Флавиу Болсонару оценивалась в 77%, а Лулы — в 23,5%. Объем торгов по событию, связанному с выборами, составил 188 млн долларов. Такие котировки отражают ставки участников рынка, а не результаты социологических исследований.

Ожидания экономистов

Экономисты, опрошенные центральным банком Бразилии в рамках еженедельного исследования Focus, снизили медианный прогноз курса доллара на конец года с 5,15 до 5,13 реала. В то же время прогноз роста экономики Бразилии в 2026 году был снижен до 1,83%.

Прогноз инфляции на 2026 год остался на уровне 5,22%, а ожидания по базовой ставке Selic на конец года — на уровне 13,25%. Selic является ключевой процентной ставкой Бразилии.

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