W Syrii władze obawiają się, że druzyjskie grupy zbrojne mogą w najbliższych dniach rozpocząć ofensywę przeciwko siłom rządowym w południowej prowincji Suwajda. Wysoki rangą syryjski urzędnik oświadczył, że Izrael rzekomo zachęca do możliwej operacji i ją wspiera, informuje Jerusalem Post.

Według urzędnika z Suwajdy napływają informacje o przygotowaniach formacji zbrojnych do operacji przeciwko wojskom rządowym. Gromadzenie sił wzdłuż linii styczności, w jego ocenie, zwiększyło w Damaszku obawy przed nowym wybuchem walk na południu kraju. Powiedział również, że przedstawiciele Druzów publicznie mówili o możliwości operacji mającej na celu odzyskanie druzyjskich wsi.

Twierdzenia o izraelskim wsparciu

Syryjski urzędnik twierdzi, że izraelskie rozpoznanie lotnicze nad Suwajdą i przyległymi obszarami nasiliło się, a loty nad Damaszkiem i południową Syrią stały się częstsze. Oświadczył także, że izraelski śmigłowiec rzekomo wylądował w Suwajdzie i dostarczył znaczną ilość broni oraz amunicji. Twierdzenia urzędnika nie mają w materiale niezależnego potwierdzenia.

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Po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku rząd prezydenta Ahmada asz-Szary próbuje przywrócić kontrolę nad krajem. Damaszek postrzega przemieszczanie się grup zbrojnych, doniesienia o przygotowaniach do ofensywy oraz nasilenie izraelskiej aktywności wojskowej jako czynniki, które mogą doprowadzić do nowej rundy starć.

Wcześniejsze walki i negocjacje

13 lipca 2025 roku w Suwajdzie rozpoczęły się starcia między armią syryjską i siłami beduińskimi z jednej strony a druzyjskimi formacjami zjednoczonymi w Radzie Wojskowej Suwajdy z drugiej. 15 lipca armia syryjska przejęła kontrolę nad Suwajdą, po czym Izrael przeprowadził uderzenia na obiekty wojskowe w Syrii, w tym na siedzibę Sztabu Generalnego w Damaszku.

Następnie, za pośrednictwem USA, osiągnięto zawieszenie broni: armia syryjska wycofała siły z Suwajdy, a izraelskie siły powietrzne i Rada Wojskowa Suwajdy zaprzestały ataków na wojska rządowe. Izrael i Syria prowadziły również rundy rozmów dotyczących ustaleń w sprawie bezpieczeństwa i normalizacji stosunków.

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