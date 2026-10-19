В Сирии власти опасаются, что друзские вооруженные группы в ближайшие дни могут начать наступление против правительственных сил в южной провинции Сувейда. Высокопоставленный сирийский чиновник заявил, что Израиль якобы поощряет и поддерживает возможную операцию, сообщает Jerusalem Post.

По словам чиновника, из Сувейды поступает информация о подготовке вооруженных формирований к операции против правительственных войск. Наращивание сил вдоль линий соприкосновения, по его оценке, усилило в Дамаске опасения нового всплеска боевых действий на юге страны. Он также сказал, что представители друзов публично заявляли о возможности операции по возвращению друзских деревень.

Заявления об израильской поддержке

Сирийский чиновник утверждает, что израильская воздушная разведка над Сувейдой и прилегающими районами активизировалась, а полеты над Дамаском и югом Сирии участились. Он также заявил, что израильский вертолет якобы приземлился в Сувейде и доставил значительное количество оружия и боеприпасов. Эти утверждения чиновника в материале не имеют независимого подтверждения.

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После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года правительство президента Ахмеда аш-Шараа пытается восстановить контроль над страной. Дамаск рассматривает перемещение вооруженных групп, сообщения о подготовке наступления и активизацию израильской военной деятельности как факторы, которые могут привести к новому раунду столкновений.

Предыдущие бои и переговоры

13 июля 2025 года в Сувейде начались столкновения между сирийской армией и бедуинскими силами с одной стороны и друзскими формированиями, объединенными в Военный совет Сувейды, — с другой. 15 июля сирийская армия взяла Сувейду под контроль, после чего Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии, в том числе по штаб-квартире Генерального штаба в Дамаске.

Впоследствии при посредничестве США было достигнуто прекращение огня: сирийская армия вывела силы из Сувейды, а израильские ВВС и Военный совет Сувейды прекратили атаки на правительственные войска. Израиль и Сирия также проводили раунды переговоров по договоренностям в сфере безопасности и нормализации отношений.

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