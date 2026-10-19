叙利亚当局担心，德鲁兹武装组织可能在未来几天对南部苏韦达省的政府军发动攻势。一名叙利亚高级官员表示，以色列据称正在鼓励并支持这场可能的行动，《耶路撒冷邮报》报道。

该官员称，来自苏韦达的消息显示，武装编队正在准备针对政府军的行动。他评估称，接触线沿线的兵力集结加剧了大马士革对该国南部爆发新一轮战事的担忧。他还表示，德鲁兹代表曾公开谈及开展行动以夺回德鲁兹村庄的可能性。

关于以色列支持的说法

这名叙利亚官员声称，以色列在苏韦达及邻近地区上空的空中侦察活动已经加强，飞越大马士革和叙利亚南部的飞行也变得更加频繁。他还称，一架以色列直升机据称在苏韦达降落，并运送了大量武器和弹药。该官员的这些说法在报道中没有得到独立证实。

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在巴沙尔·阿萨德政权于2024年12月垮台后，艾哈迈德·沙拉总统领导的政府正试图恢复对该国的控制。大马士革将武装组织的调动、有关准备发动攻势的报道以及以色列军事活动的加强视为可能导致新一轮冲突的因素。

此前的战斗与谈判

2025年7月13日，苏韦达爆发冲突，一方是叙利亚军队和贝都因部队，另一方是联合组成苏韦达军事委员会的德鲁兹武装编队。7月15日，叙利亚军队控制了苏韦达，随后以色列对叙利亚军事设施发动打击，其中包括位于大马士革的总参谋部总部。

随后，在美国斡旋下达成停火：叙利亚军队从苏韦达撤出部队，以色列空军和苏韦达军事委员会停止袭击政府军。以色列和叙利亚还就安全安排和关系正常化进行了数轮谈判。

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