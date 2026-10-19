Prezydent Nigerii Bola Tinubu otrzymał w Abudży projekt budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych na 2027 rok. Siedmiotomowy dokument prezydentowi przekazał stały przedstawiciel Nigerii przy ONZ Jimoh Ibrahim, który przewodniczy Piątemu Komitetowi Zgromadzenia Ogólnego ONZ do spraw administracyjnych i budżetowych, informuje Premium Times Nigeria.

Projekt budżetu

Według Ibrahima dokument został przedstawiony państwom członkowskim po jego wniesieniu przez sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa. Ambasador nazwał przekazanie historycznym wydarzeniem, ponieważ Nigeria po raz pierwszy od 66 lat przewodniczy komitetowi odpowiedzialnemu za sprawy budżetowe i administracyjne Organizacji.

Ibrahim poinformował, że proponowany regularny budżet ONZ wynosi około 3,4 mld dolarów, a budżet operacji pokojowych — około 8,5 mld dolarów. Jednocześnie całkowity budżet oszacował na około 14 mld dolarów, czyli od 36 bln do 40 bln nigeryjskich nair.

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Dalsze negocjacje

Przedstawiciel Nigerii podkreślił, że dokument jest jedynie propozycją. Państwa członkowskie muszą szczegółowo omówić wskaźniki budżetowe, w razie potrzeby je skorygować oraz zatwierdzić ostateczną wersję przed rozpoczęciem wydatków.

Ibrahim nie chciał powiedzieć, na co Nigeria może liczyć w wyniku negocjacji budżetowych, wyjaśniając, że konsultacje z pozostałymi członkami komitetu nadal trwają. Wspomniał również o budowie przez ONZ centrum konferencyjnego w Kenii o wartości 260 mln dolarów.

Nigeria oficjalnie objęła przewodnictwo w Piątym Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ 3 września. Komitet rozpatruje kwestie budżetu, zarządzania finansami, polityki kadrowej, efektywności instytucjonalnej, nadzoru oraz zasobów potrzebnych do realizacji mandatów zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

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