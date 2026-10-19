尼日利亚总统博拉·蒂努布在阿布贾收到联合国2027年预算草案。尼日利亚常驻联合国代表吉莫·易卜拉欣向总统递交了这份七卷文件；易卜拉欣担任联合国大会行政和预算问题第五委员会主席，Premium Times Nigeria报道。

预算草案

易卜拉欣表示，该文件由联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯提交后，已呈交会员国。大使称此次递交是一项历史性事件，因为尼日利亚66年来首次主持负责联合国预算和行政事务的委员会。

易卜拉欣表示，拟议的联合国常规预算约为34亿美元，维和行动预算约为85亿美元。同时，他估计预算总额约为140亿美元，或36万亿至40万亿尼日利亚奈拉。

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后续谈判

尼日利亚代表强调，该文件仅是一项提案。会员国必须详细讨论预算数字，在必要时进行调整，并在开始支出前批准最终版本。

易卜拉欣没有说明尼日利亚可从预算谈判中期待获得什么，解释称与委员会其他成员的磋商仍在进行中。他还提到联合国正在肯尼亚建设一座价值2.6亿美元的会议中心。

尼日利亚于9月3日正式担任联合国大会第五委员会主席。该委员会审议预算、财务管理、人事政策、机构效率、监督以及执行经会员国批准的授权任务所需资源等问题。

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