美国总统唐纳德·特朗普宣布，75岁的美国退休教师史蒂文·加巴德已被释放，他于2022年被俄方扣押。 据这位美国领导人称，此次获释是应他的请求而实现的，他上周在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的电话交谈中亲自提出了这一请求。

美国总统声称，史蒂文·加巴德获释是他亲自向普京提出请求的结果。

“史蒂文·加巴德四年前在拜登政府任期内被俄罗斯扣押，现已应唐纳德·J· 特朗普的请求，他上周在与弗拉基米尔·普京总统的电话交谈中亲自提出了这一请求，”白宫负责人指出。

据特朗普称，释放这位美国公民并未涉及任何交换。

他还表示，斯蒂芬·加巴德正在返家途中，不久将与家人团聚。

俄罗斯释放了75岁的美国退休人员斯蒂芬·加巴德，他自2022年起一直被俄罗斯扣押。

特朗普的声明是在华盛顿与莫斯科进行接触的背景下发表的。美国总统强调，正是他致函弗拉基米尔·普京，才促成了这位美国公民的获释。

不过，该声明中并未详细说明加巴德在俄罗斯监狱的关押情况及其返回美国的具体细节。

唐纳德·特朗普在社交媒体“Truth Social”上发布了这一消息。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京下令释放了被关押在俄罗斯监狱的74岁美国公民史蒂文·加巴德。此前，美国总统唐纳德·特朗普曾请求普京释放这位美国人。

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