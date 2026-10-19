Президент Нигерии Бола Тинубу получил в Абудже проект бюджета Организации Объединенных Наций на 2027 год. Семитомный документ президенту передал постоянный представитель Нигерии при ООН Джимох Ибрагим, который возглавляет Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по административным и бюджетным вопросам, сообщает Premium Times Nigeria.

Проект бюджета

По словам Ибрагима, документ был представлен государствам-членам после его внесения генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Посол назвал передачу историческим событием, поскольку Нигерия впервые за 66 лет председательствует в комитете, ответственном за бюджетные и административные дела Организации.

Ибрагим сообщил, что предложенный регулярный бюджет ООН составляет около 3,4 млрд долларов, а бюджет миротворческих операций — примерно 8,5 млрд долларов. В то же время общий объем бюджета он оценил примерно в 14 млрд долларов, или от 36 трлн до 40 трлн нигерийских найр.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшие переговоры

Представитель Нигерии подчеркнул, что документ является лишь предложением. Государства-члены должны подробно обсудить бюджетные показатели, при необходимости скорректировать их и утвердить окончательный вариант до начала расходов.

Ибрагим не стал сообщать, на что Нигерия может рассчитывать по итогам бюджетных переговоров, объяснив это тем, что консультации с другими членами комитета еще продолжаются. Он также упомянул о строительстве ООН конференц-центра в Кении стоимостью 260 млн долларов.

Нигерия официально возглавила Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН 3 сентября. Комитет рассматривает вопросы бюджета, финансового управления, кадровой политики, институциональной эффективности, надзора и ресурсов для выполнения мандатов, утвержденных государствами-членами.

Читай нас в