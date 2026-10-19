Президент Тінубу отримав проєкт бюджету ООН на 2027 рік — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу в Абуджі отримав проєкт бюджету Організації Об’єднаних Націй на 2027 рік. Семитомний документ президентові передав постійний представник Нігерії при ООН Джімох Ібрагім, який очолює П’ятий комітет Генеральної Асамблеї ООН з адміністративних і бюджетних питань, повідомляє Premium Times Nigeria.

Проєкт бюджету

За словами Ібрагіма, документ подали державам-членам після його внесення генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Посол назвав передачу історичною подією, оскільки Нігерія вперше за 66 років головує в комітеті, відповідальному за бюджетні та адміністративні справи Організації.

Ібрагім повідомив, що запропонований регулярний бюджет ООН становить близько 3,4 млрд доларів, а бюджет миротворчих операцій — приблизно 8,5 млрд доларів. Водночас загальний обсяг бюджету він оцінив приблизно у 14 млрд доларів, або від 36 трлн до 40 трлн нігерійських найр.

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Подальші переговори

Представник Нігерії наголосив, що документ є лише пропозицією. Держави-члени мають детально обговорити бюджетні показники, за потреби скоригувати їх і затвердити остаточний варіант перед початком видатків.

Ібрагім не став повідомляти, на що Нігерія може розраховувати за результатами бюджетних переговорів, пояснивши це тим, що консультації з іншими членами комітету ще тривають. Він також згадав про будівництво ООН конференц-центру в Кенії вартістю 260 млн доларів.

Нігерія офіційно очолила П’ятий комітет Генеральної Асамблеї ООН 3 вересня. Комітет розглядає питання бюджету, фінансового управління, кадрової політики, ефективності інституцій, нагляду та ресурсів для виконання мандатів, затверджених державами-членами.

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