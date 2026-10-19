Departament Stanu USA dodał do zaleceń dla Amerykanów planujących podróż do Chin kontynentalnych wskaźnik ryzyka bezprawnego zatrzymania. Ogólny poziom zaleceń dotyczących Chin pozostał na drugim poziomie: Amerykanom zaleca się zachowanie zwiększonej ostrożności — informuje South China Morning Post.

Ryzyko arbitralnego stosowania prawa

Zaktualizowane zalecenie wzywa obywateli USA do ostrożności z powodu arbitralnego stosowania lokalnych przepisów, wykorzystywania zakazów wyjazdu bez sprawiedliwej i przejrzystej procedury prawnej, a także ryzyka bezprawnego zatrzymania. Nowy wskaźnik oznaczono literą D — dotyczy on ryzyka zatrzymania, które amerykańskie władze uznają za bezprawne.

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA powiedział gazecie, że resort stara się zapewniać amerykańskim podróżnym jasne, terminowe i wiarygodne informacje o kierunkach podróży. Jednocześnie nie wyjaśnił przyczyny dodania nowego wskaźnika.

Sprawy dwóch amerykańskich naukowców

Według Semafor, na co powołuje się South China Morning Post, zmiana jest związana z zatrzymaniem w Chinach dwóch amerykańskich naukowców — Chena Yulina i Mina Xina. Rząd USA uznał obu za bezprawnie zatrzymanych.

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Chińskie władze oskarżyły Chena o szpiegostwo, prawdopodobnie związane z jego badaniami sejsmologicznymi, a Xina — o szpiegostwo i stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Chin. Pekin wcześniej odrzucał twierdzenia o bezprawnym zatrzymaniu, oświadczając, że sprawa Chena była prowadzona zgodnie z prawem, a Xin pozostaje objęty śledztwem, a jego prawa są chronione.

W 2024 roku Departament Stanu usunął wskaźnik D z zaleceń dotyczących Chin po uwolnieniu kilku zatrzymanych Amerykanów. Według Fundacji Dziedzictwa Jamesa W. Foleya w Chinach jest obecnie bezprawnie przetrzymywanych 12 obywateli USA, z których część jest również objęta zakazem wyjazdu. Organizacja od 1998 roku oceniła 42 takie przypadki.

Poziomy zaleceń dla regionu

Departament Stanu USA utrzymuje również drugi poziom zaleceń dla Hongkongu. Dla Makau ustanowiono trzeci poziom, w ramach którego Amerykanom zaleca się ponowne rozważenie planów podróży.

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