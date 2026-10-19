Госдепартамент США добавил в рекомендации для американцев, планирующих поездку в материковый Китай, индикатор риска неправомерного задержания. Общий уровень рекомендаций по Китаю остался вторым: американцам советуют проявлять повышенную осторожность, сообщает South China Morning Post.

Риск произвольного применения законов

Обновленная рекомендация призывает граждан США проявлять осторожность из-за произвольного применения местных законов, использования запретов на выезд без справедливой и прозрачной юридической процедуры, а также риска неправомерного задержания. Новый индикатор обозначен буквой D — он касается риска задержания, которое американские власти считают неправомерным.

Представитель Госдепартамента США заявил изданию, что ведомство стремится предоставлять американским путешественникам четкую, своевременную и достоверную информацию о направлениях поездок. В то же время он не объяснил причину добавления нового индикатора.

Дела двух американских ученых

По данным Semafor, о которых пишет South China Morning Post, изменение связано с задержанием в Китае двух американских ученых — Ченя Юлина и Мина Сина. Правительство США признало обоих неправомерно задержанными.

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Китайские власти обвинили Ченя в шпионаже, который, вероятно, связан с его сейсмологическими исследованиями, а Сина — в шпионаже и создании угрозы национальной безопасности Китая. Ранее Пекин отвергал утверждения о неправомерном задержании, заявляя, что дело Ченя велось в соответствии с законом, а Син находится под следствием и его юридические права защищены.

В 2024 году Госдепартамент убрал индикатор D из рекомендаций по Китаю после освобождения нескольких задержанных американцев. По данным Фонда наследия Джеймса У. Фоули, в Китае сейчас неправомерно удерживаются 12 граждан США, часть из которых также имеет запрет на выезд. Организация с 1998 года оценила 42 таких случая.

Уровни рекомендаций для региона

Для Гонконга Госдепартамент США также сохраняет второй уровень рекомендаций. Для Макао установлен третий уровень, при котором американцам советуют пересмотреть планы поездки.

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