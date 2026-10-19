Державний департамент США додав до рекомендацій для американців, які планують поїздку до материкового Китаю, індикатор ризику неправомірного затримання. Загальний рівень рекомендацій щодо Китаю залишився другим: американцям радять виявляти підвищену обережність, повідомляє South China Morning Post.

Ризик довільного застосування законів

Оновлена рекомендація закликає громадян США бути обережними через довільне застосування місцевих законів, використання заборон на виїзд без справедливої та прозорої правової процедури, а також ризик неправомірного затримання. Новий індикатор позначено літерою D — він стосується ризику затримання, яке американська влада вважає неправомірним.

Представник Держдепартаменту США заявив виданню, що відомство прагне надавати американським мандрівникам чітку, своєчасну та достовірну інформацію про напрямки подорожей. Водночас він не пояснив причину внесення нового індикатора.

Справи двох американських науковців

За даними Semafor, про які пише South China Morning Post, зміна пов'язана із затриманням у Китаї двох американських науковців — Ченя Юліна та Міна Зіна. Уряд США визнав обох неправомірно затриманими.

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Китайська влада звинуватила Ченя в шпигунстві, яке, ймовірно, пов'язане з його сейсмологічними дослідженнями, а Зіна — у шпигунстві та створенні загрози національній безпеці Китаю. Раніше Пекін відкидав твердження про неправомірне затримання, заявляючи, що справу Ченя вели відповідно до закону, а Зін перебуває під слідством і його юридичні права захищені.

У 2024 році Держдепартамент прибрав індикатор D із рекомендацій щодо Китаю після звільнення кількох затриманих американців. За даними Фонду спадщини Джеймса В. Фолі, у Китаї нині неправомірно утримують 12 громадян США, частина з яких також має заборону на виїзд. Організація від 1998 року оцінила 42 такі випадки.

Рівні рекомендацій для регіону

Для Гонконгу Держдепартамент США також зберігає другий рівень рекомендацій. Для Макао встановлено третій рівень, за якого американцям радять переглянути плани поїздки.

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