美国国务院在针对计划前往中国大陆的美国人的旅行建议中加入了不当拘留风险指标。针对中国的总体旅行建议等级仍为第二级：建议美国人提高警惕，据《南华早报》报道。

法律被任意适用的风险

更新后的旅行建议敦促美国公民保持谨慎，原因包括当地法律被任意适用、在缺乏公平透明法律程序的情况下实施出境禁令，以及遭不当拘留的风险。新指标以字母D标注，涉及美国当局认定为不当的拘留风险。

美国国务院一名发言人对该媒体表示，该部门力求向美国旅行者提供有关旅行目的地清晰、及时且可靠的信息。同时，他未解释加入新指标的原因。

两名美国学者的案件

据Semafor报道，并由《南华早报》引述，这一变化与两名美国学者陈宇霖和闵鑫在中国被拘留有关。美国政府认定两人均遭不当拘留。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国当局指控陈从事间谍活动，这可能与他的地震学研究有关；并指控鑫从事间谍活动及危害中国国家安全。北京此前曾否认不当拘留的说法，称陈的案件是依法办理，鑫正接受调查，其合法权利受到保护。

2024年，在数名被拘留的美国人获释后，国务院从针对中国的旅行建议中移除了D指标。据詹姆斯·W·福利遗产基金会的数据，目前有12名美国公民在中国遭不当拘留，其中一些人还受到出境禁令限制。该组织自1998年以来已评估42起此类案件。

该地区的旅行建议等级

美国国务院对香港也维持第二级旅行建议。澳门被列为第三级，美国人被建议重新考虑旅行计划。

关注我们在