Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нефтяной танкер загорелся в Ормузском проливе после столкновения с морской миной. По версии иранских сил, взрыв и пожар произошли в машинном отделении судна.

Заявление иранских военных

Как сообщает Asharq Al-Awsat, государственные СМИ Ирана процитировали заявление КСИР. В нем утверждалось, что танкер двигался несанкционированным южным маршрутом через пролив и отключил системы позиционирования и навигации.

Командующий военно-морскими силами КСИР адмирал Али Озмаеи на этой неделе заявил, что любое судно, деактивирующее навигационные системы, будет считаться враждебным.

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Предыдущие инциденты и блокада

Инцидент произошел на следующий день после сообщения КСИР о двух пожарах на нефтяных танкерах в проливе. По заявлению иранских сил, оба судна также столкнулись с минами.

По данным издания, Иран установил контроль над проливом после начала в конце февраля войны против Соединенных Штатов и Израиля. Тегеран требует, чтобы все суда получали его разрешение на проход по водному пути, которым обычно перевозят около пятой части мировой нефти. В ответ на блокирование пролива США ввели морскую контрблокаду экспорта иранской нефти.

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