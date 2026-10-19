Organizacja praw człowieka Human Rights Watch poinformowała, że siły zbrojne Mali oraz rosyjska grupa paramilitarna Africa Corps podczas nasilonej operacji przeciwko rebeliantom stosowały ataki dronów, które mogły mieć charakter nieselektywny. Według TimesLIVE organizacja wiąże te ataki i inne naruszenia ze śmiercią dziesiątek cywilów.

Liczba ofiar wzrosła ponad dwukrotnie

Organizacja monitorująca Acled odnotowała 47 ataków dronów przeprowadzonych przez siły malijskie i Africa Corps w okresie od kwietnia do sierpnia. W wyniku tych ataków zginęło 94 cywilów. W analogicznym okresie rok wcześniej Acled naliczyła 22 ataki i 44 zabitych cywilów.

Według Human Rights Watch nasilenie operacji było odpowiedzią na ataki w całym kraju, przeprowadzane od 25 kwietnia przez regionalną komórkę Al-Kaidy JNIM oraz separatystów dowodzonych przez Tuaregów. Ataki te doprowadziły do śmierci ministra obrony Mali i dotknęły miast, innych miejscowości oraz głównego lotniska w Bamako.

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Ataki na targ i placówkę medyczną

Human Rights Watch uznała za prawdopodobnie nieselektywne między innymi dwa ataki dronów. 19 sierpnia atak na targ bydła w regionie Bandiagara w centralnej części Mali zabił sześciu mężczyzn. Kolejny atak nastąpił przed świtem 29 lipca na centrum medyczne w północnym regionie Kidal, niedaleko granicy z Algierią.

W raporcie wspomniano również o zdarzeniu z 12 lipca w regionie Segou, gdy według obrońców praw człowieka wojskowi zastrzelili pięć dziewcząt, omyłkowo uznając je za napastników. Przedstawiciel armii Mali nie odpowiedział na prośbę o komentarz, a Human Rights Watch poinformowała o braku odpowiedzi na list do nowego ministra obrony kraju.

Organizacja udokumentowała również naruszenia ze strony JNIM i tuareskich separatystów, w tym egzekucję 19 żołnierzy w lipcu w północnym regionie Gao. Komitet szariacki JNIM przyznał, że zabójstwa miały miejsce, lecz zaprzeczył, by wydał rozkaz ich dokonania. Kierowany przez Tuaregów Front Wyzwolenia Azawadu również zaprzeczył udziałowi w egzekucjach żołnierzy.

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