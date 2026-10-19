人权组织人权观察称，马里武装部队和俄罗斯准军事组织Africa Corps在加强打击叛乱分子的行动中使用了可能具有无差别性质的无人机袭击。据TimesLIVE报道，该组织将这些袭击及其他侵权行为与数十名平民死亡联系起来。

死亡人数增加逾一倍

监测组织Acled记录了4月至8月期间由马里部队和Africa Corps实施的47次无人机袭击。这些袭击造成94名平民死亡。去年同期，Acled统计到22次袭击和44名平民死亡。

人权观察表示，行动升级是对自4月25日以来由“基地”组织地区分支JNIM及图阿雷格人领导的分离主义者在全国发动袭击的回应。这些袭击导致马里国防部长死亡，并波及城市、其他居民点以及巴马科的主要机场。

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袭击市场和医疗机构

人权观察称，其中两次无人机袭击可能具有无差别性质。8月19日，对马里中部邦迪亚加拉地区一个牲畜市场的袭击造成6名男子死亡。另一次袭击发生在7月29日黎明前，目标是靠近阿尔及利亚边境的北部基达尔地区一家医疗中心。

报告还提到7月12日塞古地区发生的一起事件：据人权人士称，军方人员误将5名女孩当作袭击者并将其枪杀。马里军方一名代表未回应置评请求，而人权观察表示，致函该国新任国防部长后也未收到回复。

该组织还记录了JNIM和图阿雷格分离主义者实施的侵权行为，包括7月在北部加奥地区处决19名军人。JNIM的伊斯兰教法委员会承认杀戮确实发生，但否认曾下令实施。由图阿雷格人领导的阿扎瓦德解放阵线也否认参与处决军人。

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