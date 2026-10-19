Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что вооруженные силы Мали и российская военизированная группа Africa Corps во время усиленной операции против повстанцев применяли удары дронов, которые могли быть неизбирательными. По данным TimesLIVE, организация связывает эти атаки и другие нарушения с гибелью десятков мирных жителей.

Число жертв выросло более чем вдвое

Мониторинговая организация Acled зафиксировала 47 ударов дронов, нанесенных малийскими силами и Africa Corps в период с апреля по август. В результате этих ударов погибли 94 мирных жителя. За аналогичный период годом ранее Acled насчитала 22 удара и 44 погибших мирных жителя.

По информации Human Rights Watch, активизация операций стала ответом на атаки по всей стране, которые с 25 апреля осуществляли региональная ячейка «Аль-Каиды» JNIM и сепаратисты под руководством туарегов. Эти атаки привели к гибели министра обороны Мали и затронули города, другие населенные пункты и главный аэропорт в Бамако.

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Удары по рынку и медучреждению

Human Rights Watch назвала, среди прочего, вероятно неизбирательными два удара дронов. 19 августа удар по рынку скота в регионе Бандиагара в центральной части Мали унес жизни шести мужчин. Еще один удар произошел 29 июля до рассвета по медицинскому центру в северном регионе Кидаль, недалеко от границы с Алжиром.

В докладе также упомянут случай 12 июля в регионе Сегу, когда, по утверждению правозащитников, военные застрелили пятерых девушек, ошибочно приняв их за нападавших. Представитель армии Мали не ответил на запрос о комментарии, а Human Rights Watch сообщила об отсутствии ответа на письмо новому министру обороны страны.

Организация также задокументировала нарушения со стороны JNIM и туарегских сепаратистов, в частности казнь 19 военнослужащих в июле в северном регионе Гао. Шариатский комитет JNIM признал, что убийства произошли, но отрицал приказ об их совершении. Возглавляемый туарегами Фронт освобождения Азавада также отрицал причастность к казням военнослужащих.

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