HRW заявила про 94 загиблих цивільних від ударів дронів у Малі — TimesLIVE

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що збройні сили Малі та російська воєнізована група Africa Corps під час посиленої операції проти повстанців застосовували удари дронів, які могли бути невибірковими. За даними TimesLIVE, організація пов’язує ці атаки та інші порушення із загибеллю десятків цивільних.

Кількість жертв зросла більш ніж удвічі

Моніторингова організація Acled зафіксувала 47 ударів дронів, здійснених малийськими силами та Africa Corps у період із квітня по серпень. Унаслідок цих ударів загинули 94 цивільні. За аналогічний період роком раніше Acled нарахувала 22 удари та 44 загиблих цивільних.

За інформацією Human Rights Watch, активізація операцій стала відповіддю на атаки по країні, які від 25 квітня здійснювали регіональний осередок «Аль-Каїди» JNIM та сепаратисти під проводом туарегів. Ці атаки призвели до загибелі міністра оборони Малі та зачепили міста, інші населені пункти й головний аеропорт у Бамако.

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Удари по ринку та медзакладу

Human Rights Watch назвала ймовірно невибірковими, зокрема, два удари дронів. 19 серпня удар по ринку худоби в регіоні Бандіагара в центральній частині Малі забрав життя шістьох чоловіків. Ще один удар стався 29 липня до світанку по медичному центру в північному регіоні Кідаль, неподалік кордону з Алжиром.

У звіті також згадано випадок 12 липня в регіоні Сегу, коли, за твердженням правозахисників, військові застрелили п’ятьох дівчат, помилково прийнявши їх за нападників. Представник армії Малі не відповів на запит про коментар, а Human Rights Watch повідомила про відсутність відповіді на лист до нового міністра оборони країни.

Організація також задокументувала порушення з боку JNIM та туарезьких сепаратистів, зокрема страту 19 військових у липні в північному регіоні Гао. Шаріатський комітет JNIM визнав, що вбивства сталися, але заперечив наказ про їхнє здійснення. Азаватський фронт визволення, очолюваний туарегами, також заперечив причетність до страт військових.

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