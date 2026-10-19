土耳其拘留了36人，另有16人正在被追捕，案件涉及涉嫌非法交易卵子。根据《塞浦路斯邮报》报道，土耳其司法部长阿肯·居尔莱克表示，调查发现这项活动与土耳其、塞浦路斯北部、阿尔巴尼亚和格鲁吉亚有关联。

伊斯坦布尔的调查

部长表示，调查在收到相关信息后启动，由伊斯坦布尔安纳托利亚一侧的首席检察院负责进行。居尔莱克称，调查人员查明，土耳其女性公民被安排前往国外，并在那里有偿出售卵子。

部长称，41名女性共进行了811次卵子出售。针对53人启动了司法程序：36名被拘留者、16名被追捕者，以及另外1名已经在监狱服刑的人。他说，已确认其中7名被追捕者在土耳其境外。

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案件涉案人员

居尔莱克表示，在53名涉案人员中，有1名涉嫌组织领导者、5名组织管理人员、41名女性捐献者、2名妇产科专家以及4名行程组织者。部长强调，经济利益不能比人的尊严和身体完整性更重要。

这项调查正值塞浦路斯北部体外受精领域出现问题之际。此前，BBC报道称，至少30名儿童是通过体外受精程序受孕，其使用的精子或卵子捐献者与父母所选择的不同。德国之声也报道称，部分诊所向准父母提供选择孩子性别的服务。

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