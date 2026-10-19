W Turcji zatrzymano 36 osób, a kolejnych 16 jest poszukiwanych w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia nielegalnego handlu komórkami jajowymi. Jak podaje Cyprus Mail, turecki minister sprawiedliwości Akın Gürlek oświadczył, że śledztwo wykazało powiązania tej działalności z Turcją, północnym Cyprem, Albanią i Gruzją.

Śledztwo w Stambule

Według ministra śledztwo rozpoczęto po otrzymaniu informacji, a prowadzi je główna prokuratura po anatolijskiej stronie Stambułu. Gürlek poinformował, że śledczy ustalili, iż obywatelki Turcji były kierowane za granicę, gdzie sprzedawały komórki jajowe za wynagrodzeniem.

Minister twierdzi, że 41 kobiet dokonało łącznie 811 sprzedaży komórek jajowych. Postępowania sądowe wszczęto wobec 53 osób: 36 zatrzymanych, 16 poszukiwanych oraz jeszcze jednej osoby, która już przebywa w więzieniu. Siedem poszukiwanych osób ma, według jego słów, potwierdzony pobyt poza Turcją.

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Osoby objęte sprawą

Gürlek oświadczył, że wśród 53 osób objętych sprawą jest jeden domniemany przywódca organizacji, pięciu jej menedżerów, 41 kobiet dawczyń, dwóch specjalistów położnictwa i ginekologii oraz czterech organizatorów podróży. Minister podkreślił, że korzyść finansowa nie może być ważniejsza niż godność człowieka i nietykalność ciała.

Śledztwo toczy się w kontekście problemów w dziedzinie zapłodnienia in vitro na północy Cypru. BBC informowała wcześniej, że co najmniej 30 dzieci zostało poczętych dzięki procedurom IVF z wykorzystaniem innych dawców nasienia lub komórek jajowych niż ci wybrani przez rodziców. Deutsche Welle również pisała, że niektóre kliniki oferowały przyszłym rodzicom wybór płci dziecka.

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