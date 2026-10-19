В Турции задержали 36 человек, еще 16 разыскивают в рамках расследования предполагаемой незаконной торговли яйцеклетками. По данным Cyprus Mail, министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что следствие выявило связи этой деятельности с Турцией, севером Кипра, Албанией и Грузией.

Расследование в Стамбуле

По словам министра, расследование начали после получения информации, а ведет его главная прокуратура анатолийской части Стамбула. Гюрлек сообщил, что следователи установили: гражданок Турции направляли за границу, где они продавали яйцеклетки за вознаграждение.

По утверждению министра, 41 женщина осуществила в общей сложности 811 продаж яйцеклеток. Судебные процедуры инициировали в отношении 53 человек: 36 задержанных, 16 разыскиваемых и еще одного человека, который уже находится в тюрьме. Семеро разыскиваемых, по его словам, находятся за пределами Турции, что подтверждено.

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Фигуранты дела

Гюрлек заявил, что среди 53 фигурантов есть один предполагаемый руководитель организации, пятеро ее менеджеров, 41 женщина-донор, два специалиста по акушерству и гинекологии и четверо организаторов поездок. Министр подчеркнул, что финансовая выгода не может быть важнее человеческого достоинства и неприкосновенности тела.

Расследование проходит на фоне проблем в сфере экстракорпорального оплодотворения на севере Кипра. Ранее BBC сообщала, что как минимум 30 детей были зачаты с помощью процедур ЭКО с использованием других доноров спермы или яйцеклеток, чем те, которых выбирали родители. Deutsche Welle также писала, что отдельные клиники предлагали будущим родителям выбрать пол ребенка.

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