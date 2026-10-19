У Туреччині затримали 36 людей у справі про ймовірну торгівлю яйцеклітинами — Cyprus Mail

У Туреччині затримали 36 людей, ще 16 розшукують у межах розслідування ймовірної незаконної торгівлі яйцеклітинами. За даними Cyprus Mail, турецький міністр юстиції Акін Гюрлек заявив, що слідство виявило зв’язки цієї діяльності з Туреччиною, північчю Кіпру, Албанією та Грузією.

Розслідування в Стамбулі

За словами міністра, розслідування почали після отримання інформації, а його веде головна прокуратура Анатолійської частини Стамбула. Гюрлек повідомив, що слідчі встановили: громадянок Туреччини скеровували за кордон, де вони продавали яйцеклітини за винагороду.

За твердженням міністра, 41 жінка здійснила загалом 811 продажів яйцеклітин. Судові процедури ініціювали щодо 53 осіб: 36 затриманих, 16 розшукуваних і ще однієї людини, яка вже перебуває у в’язниці. Сімох розшукуваних, за його словами, підтверджено перебування за межами Туреччини.

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Фігуранти справи

Гюрлек заявив, що серед 53 фігурантів є один імовірний керівник організації, п’ятеро її менеджерів, 41 жінка-донорка, двоє фахівців з акушерства та гінекології і четверо організаторів поїздок. Міністр наголосив, що фінансова вигода не може бути важливішою за людську гідність і недоторканність тіла.

Розслідування відбувається на тлі проблем у сфері екстракорпорального запліднення на півночі Кіпру. Раніше BBC повідомляла, що щонайменше 30 дітей були зачаті за допомогою процедур ЕКЗ із використанням інших донорів сперми або яйцеклітин, ніж обирали батьки. Deutsche Welle також писала, що окремі клініки пропонували майбутнім батькам вибір статі дитини.

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