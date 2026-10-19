Відео: Українець після інциденту з прикордонниками на Дністрі попросив притулку в Молдові

0:00 / 0:00

Громадянин України, який опинився в лікарні молдовського міста Сороки зі струсом мозку після спроби затримання українськими прикордонниками під час незаконного перетину Дністра, попросив притулку в Молдові. У ДПСУ повідомили, що прикордонників, причетних до інциденту, усунули від охорони державного кордону.

У поліції Молдови повідомили, що двох українських прикордонників, затриманих у Молдові, передали українській владі згідно з двосторонньою угодою. Вони перевозили зброю, яку було конфісковано разом із човном після кримінального розслідування, розпочатого владою в Кишиневі.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив Суспільному , що Службове розслідування, яке проводить прикордонний загін по даній ситуації, триває. Військовослужбовці зі складу прикордонного наряду на даний час до несення служби з охорони державного кордону не залучаються.

<br />

15 жовтня на українсько-молдовському кордоні стався інцидент за участю двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка, що намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер.

За інформацією ДПСУ, прикордонний наряд на Вінниччині помітив чоловіка, який рухався до кордону, а згодом намагався переплисти річку. Під час затримання він чинив опір.

Через обміління Дністра та несправність двигуна човен з українськими прикордонниками прибило до молдовського берега. Там група людей, погрожуючи військовослужбовцям, витягла човен на берег. Згодом на місце прибули молдовські прикордонники.

Молдовська сторона затримала порушника кордону. Українська ДПСУ повідомила про початок службового розслідування, зокрема щодо дій прикордонного наряду. Також між представниками прикордонних служб двох країн відбулася зустріч для з'ясування обставин інциденту.

Джерело: TVR MOLDOVA

Раніше Молдова повернула Україні затриманих прикордонників, які гналися за ухилянтом.

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які, за даними молдовської сторони, перетнули державний кордон на моторному човні. Це сталося 15 жовтня поблизу села Голошниця, коли службовці намагалися затримати громадянина України. Місцева прокуратура вирішила порушити кримінальну справу через можливе незаконне перетинання кордону.

Нагадаємо, у Молдові 16 жовтня безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу села Нові Кодряни Дондюшанського району

Читай нас у