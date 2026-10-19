Видео: Украинец после инцидента с пограничниками на Днестре попросил убежища в Молдове

Гражданин Украины, который оказался в больнице молдавского города Сороки с сотрясением мозга после попытки задержания украинскими пограничниками во время незаконного пересечения Днестра, попросил убежища в Молдове. В ГПСУ сообщили, что пограничники, причастные к инциденту, отстранены от охраны государственной границы.

В полиции Молдовы сообщили, что двух украинских пограничников, задержанных в Молдове, передали украинским властям в соответствии с двусторонним соглашением. Они перевозили оружие, которое было конфисковано вместе с лодкой после уголовного расследования, начатого властями в Кишиневе.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил «Суспильному», что служебное расследование, проводимое пограничным отрядом по данной ситуации, продолжается. Военнослужащие из состава пограничного наряда в настоящее время к несению службы по охране государственной границы не привлекаются.

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15 октября на украинско-молдавской границе произошел инцидент с участием двух украинских пограничников, которые преследовали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу через реку Днестр.

По информации ГПСУ, пограничный наряд в Винницкой области заметил мужчину, который двигался к границе, а затем пытался переплыть реку. Во время задержания он оказал сопротивление.

Из-за мели на Днестре и неисправности двигателя лодку с украинскими пограничниками прибило к молдавскому берегу. Там группа людей, угрожая военнослужащим, вытащила лодку на берег. Впоследствии на место прибыли молдавские пограничники.

Молдавская сторона задержала нарушителя границы. Украинская ГПСУ сообщила о начале служебного расследования, в частности в отношении действий пограничного наряда. Также между представителями пограничных служб двух стран состоялась встреча для выяснения обстоятельств инцидента.

Источник: TVR MOLDOVA

Ранее Молдова вернула Украине задержанных пограничников, которые преследовали нарушителя.

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые, по данным молдавской стороны, пересекли государственную границу на моторной лодке. Это произошло 15 октября вблизи села Голошница, когда сотрудники пытались задержать гражданина Украины. Местная прокуратура решила возбудить уголовное дело в связи с возможным незаконным пересечением границы.

Напомним, в Молдове 16 октября беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от села Новые Кодряны Дондюшанского района

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