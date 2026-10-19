В Ізраїлі затримали 10 підозрюваних у нападах поселенців — Al Jazeera

Ізраїльська поліція вранці в понеділок затримала 10 підозрюваних у зв’язку з хвилею нападів поселенців на окупованому Західному березі. Серед цих нападів були атаки на американську фотожурналістку Гайді Левін та європейських дипломатів, повідомляє Al Jazeera.

Затриманих підозрюють у причетності до насильницьких дій, порушенні наказу про закриту військову зону та незаконному будівництві. Поліція не оприлюднила їхніх імен. Ізраїльське армійське радіо повідомило, що всі затримані є громадянами Ізраїлю.

Напад на фотожурналістку

У п’ятницю група чоловіків-поселенців напала на фотожурналістку The Washington Post Гайді Левін у селі Абу-Фалах на окупованому Західному березі. За даними Al Jazeera, вона зазнала переломів кількох ребер і хребців.

Левін також зробили операцію на пальці, який ледь не був відірваний. Вона отримала ушкодження нижньої частини тіла, що, за повідомленням видання, були схожі на ножові поранення та потребували накладання швів.

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Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі назвав затримання дуже позитивним розвитком у пошуку й покаранні тих, хто, за його словами, жорстоко напав і побив журналістку.

Атака на дипломатів

Наступного дня люди в масках атакували європейських дипломатів, які відвідували християнське село Тайбе. Франція, Бельгія та Польща, представники яких зазнали нападу, закликали Ізраїль вжити заходів.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар і військові поклали відповідальність за атаку на дипломатів на «ізраїльських бунтівників». Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що дипломати увійшли до чутливої місцевості з історією зіткнень без координації з військовими, а обставини нападу на Левін назвав незрозумілими. Журналістка заявила, що була шокована й ображена цими словами.

Затримання відбулися на тлі зростання нападів ізраїльських поселенців, які перешкоджають щорічному збору оливок палестинцями на Західному березі.

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