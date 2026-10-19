Израильская полиция утром в понедельник задержала 10 подозреваемых в связи с волной нападений поселенцев на оккупированном Западном берегу. Среди этих нападений были атаки на американскую фотожурналистку Хайди Левин и европейских дипломатов, сообщает Al Jazeera.

Задержанных подозревают в причастности к насильственным действиям, нарушении приказа о закрытой военной зоне и незаконном строительстве. Полиция не обнародовала их имена. Израильское армейское радио сообщило, что все задержанные являются гражданами Израиля.

Нападение на фотожурналистку

В пятницу группа мужчин-поселенцев напала на фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин в деревне Абу-Фалах на оккупированном Западном берегу. По данным Al Jazeera, она получила переломы нескольких ребер и позвонков.

Левин также сделали операцию на пальце, который едва не был оторван. Она получила травмы нижней части тела, которые, по сообщению издания, были похожи на ножевые ранения и потребовали наложения швов.

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Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал задержания очень позитивным шагом в поиске и наказании тех, кто, по его словам, жестоко напал и избил журналистку.

Атака на дипломатов

На следующий день люди в масках атаковали европейских дипломатов, посещавших христианскую деревню Тайбе. Франция, Бельгия и Польша, представители которых подверглись нападению, призвали Израиль принять меры.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и военные возложили ответственность за атаку на дипломатов на «израильских хулиганов». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломаты вошли в чувствительную местность с историей столкновений без координации с военными, а обстоятельства нападения на Левин назвал неясными. Журналистка заявила, что была шокирована и оскорблена этими словами.

Задержания произошли на фоне роста нападений израильских поселенцев, которые препятствуют ежегодному сбору оливок палестинцами на Западном берегу.

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