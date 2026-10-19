Верховный суд США рассмотрит, может ли федеральное правительство запрещать людям производить крепкие алкогольные напитки в собственных домах. Суд взялся за дело после того, как Апелляционный суд США пятого округа признал неконституционными ограничения, действующие с 1860-х годов, сообщает The Hill.

Запрет XIX века

Федеральный закон, впервые принятый в 1860-х годах, квалифицирует как тяжкое преступление производство дистиллированного алкоголя в жилом доме или в связанном с ним сарае, во дворе либо на огороженной территории. Нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Иск против этого положения подали Hobby Distillers Association и четыре человека, которые хотят производить алкогольные напитки дома. В то же время другой апелляционный суд в рамках отдельного иска пришел к противоположному выводу. Несмотря на победу в Пятом округе, ассоциация согласилась, что разногласия должен окончательно разрешить Верховный суд.

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Позиция администрации

Администрация президента Трампа попросила судей вмешаться, утверждая, что решение Пятого округа ставит под угрозу давнюю систему федерального налогообложения производства водки, виски и других дистиллированных напитков. Генеральный солиситор Д. Джон Сауэр заявил в ходатайстве администрации, что правительство имеет весомый интерес в защите источника налоговых поступлений, который сейчас приносит миллиарды долларов ежегодно.

Правительство связывает запрет с федеральными акцизными налогами на крепкий алкоголь, существующими со времени основания США. По мнению Сауэра, размещение перегонного оборудования в жилом помещении облегчает сокрытие производства или крепости напитка и уклонение от уплаты причитающегося налога.

Устные слушания по делу, вероятно, состоятся в начале следующего года, а решение ожидается к лету.

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