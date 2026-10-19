美国最高法院将审理联邦政府是否可以禁止人们在自己家中生产烈性酒。此前，美国第五巡回上诉法院认定自19世纪60年代起实施的限制违宪，最高法院因此受理此案，据The Hill报道。

始于19世纪的禁令

一项最初于19世纪60年代通过的联邦法律，将在住宅内或与其相关的棚屋、庭院或围栏区域内生产蒸馏酒定为重罪。违法者可能面临最高五年监禁。

Hobby Distillers Association和四名希望在家生产酒精饮料的人士对该条款提起诉讼。与此同时，另一家上诉法院在另一起诉讼中得出了相反结论。尽管在第五巡回区胜诉，该协会同意应由最高法院最终解决这一分歧。

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政府的立场

特朗普总统领导的政府请求大法官介入，称第五巡回区的裁决危及对伏特加、威士忌和其他蒸馏饮料生产实行的长期联邦征税制度。总检察长D. John Sauer在政府的申请中表示，政府在保护这一税收来源方面拥有重大利益，该来源目前每年带来数十亿美元收入。

政府将该禁令与自美国建国以来一直存在的烈性酒联邦消费税联系起来。Sauer认为，将蒸馏设备设在住宅内，便于隐瞒生产情况或饮料酒精度，并逃避缴纳应缴税款。

该案的口头辩论可能在明年年初举行，预计将在夏季前作出裁决。

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