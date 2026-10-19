Sąd Najwyższy USA rozpatrzy, czy rząd federalny może zakazywać ludziom produkowania mocnych napojów alkoholowych we własnych domach. Sąd zajął się sprawą po tym, jak Sąd Apelacyjny USA dla Piątego Okręgu uznał za niekonstytucyjne ograniczenia obowiązujące od lat 60. XIX wieku, informuje The Hill.

Zakaz z XIX wieku

Ustawa federalna, po raz pierwszy przyjęta w latach 60. XIX wieku, kwalifikuje jako ciężkie przestępstwo produkcję destylowanego alkoholu w budynku mieszkalnym lub w związanej z nim szopie, na podwórzu albo na ogrodzonym terenie. Sprawcom może grozić do pięciu lat więzienia.

Pozew przeciwko temu przepisowi złożyły Hobby Distillers Association oraz cztery osoby, które chcą produkować napoje alkoholowe w domu. Jednocześnie inny sąd apelacyjny w ramach odrębnego pozwu doszedł do przeciwnego wniosku. Pomimo zwycięstwa w Piątym Okręgu stowarzyszenie zgodziło się, że rozbieżności powinien ostatecznie rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

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Stanowisko administracji

Administracja prezydenta Trumpa zwróciła się do sędziów o interwencję, twierdząc, że orzeczenie Piątego Okręgu zagraża długoletniemu systemowi federalnego opodatkowania produkcji wódki, whisky i innych destylowanych napojów. Generalny pełnomocnik rządu D. John Sauer oświadczył we wniosku administracji, że rząd ma istotny interes w ochronie źródła wpływów podatkowych, które obecnie przynosi miliardy dolarów rocznie.

Rząd wiąże zakaz z federalnymi podatkami akcyzowymi na mocny alkohol, które istnieją od założenia Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Sauera umieszczenie urządzeń destylacyjnych w mieszkaniu ułatwia ukrycie produkcji lub mocy napoju oraz uchylanie się od zapłaty należnego podatku.

Ustne rozprawy w tej sprawie prawdopodobnie odbędą się na początku przyszłego roku, a decyzja jest oczekiwana do lata.

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