以色列拘留10名涉嫌参与定居者袭击事件者——半岛电视台

以色列警方周一早晨拘留了10名嫌疑人，他们涉嫌与被占领约旦河西岸一波定居者袭击事件有关。这些袭击包括针对美国摄影记者海蒂·莱文和欧洲外交官的攻击，半岛电视台报道。

被拘留者涉嫌参与暴力行为、违反封闭军事区命令以及非法建设。警方没有公布他们的姓名。以色列陆军电台报道称，所有被拘留者均为以色列公民。

袭击摄影记者

周五，一群男性定居者在被占领约旦河西岸的阿布·法拉村袭击了《华盛顿邮报》摄影记者海蒂·莱文。据半岛电视台报道，她多根肋骨和椎骨骨折。

莱文的一根手指险些被扯断，她还接受了手术。她的下半身受伤，据该媒体报道，伤势类似刀伤，需要缝合。

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美国驻以色列大使迈克·赫卡比称，这些拘留是在寻找并惩罚那些据他所说残暴袭击并殴打该记者的人员方面非常积极的进展。

袭击外交官

次日，蒙面人员袭击了正在访问基督教村庄泰贝的欧洲外交官。其代表遭到袭击的法国、比利时和波兰呼吁以色列采取行动。

以色列外交部长吉德翁·萨尔和军方将针对外交官的袭击归咎于“以色列暴徒”。总理本雅明·内塔尼亚胡表示，外交官未与军方协调便进入了一个有冲突历史的敏感地区，并称针对莱文的袭击情况尚不清楚。这名记者表示，她对这些话感到震惊和受辱。

拘留行动发生之际，以色列定居者的袭击事件不断增加，他们阻碍巴勒斯坦人在约旦河西岸每年进行的橄榄采收。

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