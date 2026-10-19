以色列蓝白党领袖本尼·甘茨于10月19日宣布，他将不参加10月27日的选举。据《耶路撒冷邮报》报道，距离投票还有八天。

甘茨作出这一决定之际，民调显示蓝白党一直未能跨过选举门槛。就在一周前，该党才以“选择团结，拯救国家”为口号启动了一场新竞选活动。

甘茨退出竞选后的计划

这位前国防部长表示，他将继续致力于推动国家团结。蓝白党表示，他将专注于组建一个为以色列利益行事的团结政府。

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此前，甘茨主张建立广泛的犹太复国主义政府，并不排除与总理本雅明·内塔尼亚胡共同参与联合政府的可能性。与此同时，蓝白党与寻求取代内塔尼亚胡的反对派集团保持距离。该党还失去了一些议员，他们目前已加入加迪·艾森科特的“亚沙尔”党。

政界人士的反应

艾森科特称甘茨退出竞选是正确且负责任的决定。他此前曾是甘茨领导的政治联盟成员，也曾在军队中担任甘茨的副手。

民主党领袖亚伊尔·戈兰表示，各方对变革集团的胜利负有共同责任。预备役军人与经济党主席约阿兹·亨德尔此前曾是蓝白党成员，他呼吁甘茨的选民支持其政治力量。

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