В Израиле лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц 19 октября объявил, что не будет баллотироваться на выборах 27 октября. Об этом сообщает Jerusalem Post. До голосования оставалось восемь дней.

Решение Ганца прозвучало на фоне опросов, в которых «Кахоль-Лаван» стабильно не преодолевала избирательный барьер. Партия всего за неделю до этого начала новую кампанию под лозунгом «Выбери единство, спаси страну».

Планы Ганца после выхода из гонки

Бывший министр обороны заявил, что продолжит добиваться единства в стране. В «Кахоль-Лаван» сообщили, что он сосредоточится на формировании правительства единства, которое будет действовать в интересах Израиля.

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Ранее Ганц выступал за широкое сионистское правительство и допускал участие в коалиции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В то же время «Кахоль-Лаван» дистанцировалась от оппозиционного блока, который стремится заменить Нетаньяху. Партия также потеряла ряд депутатов, которые сейчас входят в партию «Яшар» Гади Айзенкота.

Реакции политиков

Айзенкот назвал выход Ганца из гонки правильным и ответственным решением. Ранее он был членом политического объединения, возглавляемого Ганцем, а также служил его заместителем в армии.

Лидер партии «Демократы» Яир Голан заявил об общей ответственности за победу блока перемен. Глава Партии резервистов и экономики Йоаз Хендель, ранее состоявший в «Кахоль-Лаван», призвал избирателей Ганца поддержать его политическую силу.

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