W Izraelu lider partii Niebiesko-Biali Benny Ganc ogłosił 19 października, że nie będzie kandydował w wyborach 27 października. Poinformował o tym Jerusalem Post. Do głosowania pozostało osiem dni.

Decyzja Ganca zapadła na tle sondaży, w których Niebiesko-Biali konsekwentnie nie przekraczali progu wyborczego. Partia zaledwie tydzień wcześniej rozpoczęła nową kampanię pod hasłem „Wybierz jedność, ocal kraj”.

Plany Ganca po wycofaniu się z wyścigu

Były minister obrony oświadczył, że będzie nadal zabiegał o jedność w kraju. Niebiesko-Biali poinformowali, że skupi się on na utworzeniu rządu jedności, który będzie działał w interesie Izraela.

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Wcześniej Ganc opowiadał się za szerokim rządem syjonistycznym i dopuszczał udział w koalicji z premierem Binjaminem Netanjahu. Jednocześnie Niebiesko-Biali zdystansowali się od bloku opozycyjnego, który dąży do zastąpienia Netanjahu. Partia straciła również kilku posłów, którzy obecnie należą do partii Jasz ar Gadiego Eisenkota.

Reakcje polityków

Eisenkot nazwał wycofanie się Ganca z wyścigu właściwą i odpowiedzialną decyzją. Wcześniej był członkiem sojuszu politycznego kierowanego przez Ganca, a także służył jako jego zastępca w armii.

Lider partii Demokraci Jair Golan oświadczył, że istnieje wspólna odpowiedzialność za zwycięstwo bloku zmian. Joaz Hendel, przewodniczący Partii Rezerwistów i Gospodarki, który wcześniej był członkiem Niebiesko-Białych, wezwał wyborców Ganca do poparcia jego ugrupowania politycznego.

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