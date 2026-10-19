Izraelska policja zatrzymała w poniedziałek rano 10 podejrzanych w związku z falą ataków osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu. Wśród tych ataków były napaści na amerykańską fotoreporterkę Heidi Levine i europejskich dyplomatów, podaje Al Jazeera.

Zatrzymani są podejrzewani o udział w aktach przemocy, naruszenie nakazu dotyczącego zamkniętej strefy wojskowej oraz nielegalną budowę. Policja nie ujawniła ich nazwisk. Izraelskie Radio Wojskowe poinformowało, że wszyscy zatrzymani są obywatelami Izraela.

Atak na fotoreporterkę

W piątek grupa mężczyzn-osadników zaatakowała fotoreporterkę „The Washington Post” Heidi Levine w miejscowości Abu Falah na okupowanym Zachodnim Brzegu. Według Al Jazeery doznała złamań kilku żeber i kręgów.

Levine przeszła również operację palca, który niemal został oderwany. Odniosła obrażenia dolnej części ciała, które według relacji medium przypominały rany kłute i wymagały założenia szwów.

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Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee nazwał zatrzymania bardzo pozytywnym krokiem w poszukiwaniu i ukaraniu osób, które, jak powiedział, brutalnie zaatakowały i pobiły dziennikarkę.

Atak na dyplomatów

Następnego dnia zamaskowane osoby zaatakowały europejskich dyplomatów odwiedzających chrześcijańską wieś Taybeh. Francja, Belgia i Polska, których przedstawiciele zostali zaatakowani, wezwały Izrael do podjęcia działań.

Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar i wojsko przypisali odpowiedzialność za atak na dyplomatów „izraelskim chuliganom”. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że dyplomaci weszli bez koordynacji z wojskiem na wrażliwy obszar z historią starć, a okoliczności ataku na Levine nazwał niejasnymi. Dziennikarka powiedziała, że była zszokowana i urażona tymi słowami.

Zatrzymania nastąpiły w czasie wzrostu liczby ataków izraelskich osadników, którzy utrudniają Palestyńczykom coroczne zbiory oliwek na Zachodnim Brzegu.

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