美国最高法院拒绝审理三名被控策划2001年9月11日袭击事件男子提出的上诉。他们请求恢复与检方达成的认罪协议，但大法官未说明理由便驳回了他们的申请，The Hill报道。

协议规定不寻求死刑

提出上诉的是哈立德·谢赫·穆罕默德及其两名涉嫌同伙——穆斯塔法·哈瓦萨维和瓦利德·本·阿塔什。根据协议，他们将认罪并详细说明自己在袭击事件中的作用。作为交换，检方不会寻求对他们判处死刑。

一名五角大楼官员于2024年7月底批准了这些协议。两天后，时任美国国防部长劳埃德·奥斯汀在一些袭击受害者家属提出批评后撤销了协议。

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上诉法院的裁决仍然有效

一名军事法官此前裁定，奥斯汀撤回协议为时已晚，因为被告已经开始履行其义务。军事上诉法官合议庭支持了这一裁定。然而，哥伦比亚特区上诉法院随后认定，奥斯汀在撤销这些协议时是在其权限范围内行事。

大法官布雷特·卡瓦诺没有参与审议穆罕默德和哈瓦萨维的申请。三名被告被关押在关塔那摩监狱；他们的联合军事审判计划于2028年6月初进行。该案件的审理已多次延期。

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