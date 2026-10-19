Верховный суд США отказался рассматривать апелляции трех мужчин, обвиняемых в подготовке атак 11 сентября 2001 года. Они просили восстановить соглашения с обвинением о признании вины, однако судьи отклонили их ходатайства без объяснения причин, сообщает The Hill.

Соглашения предусматривали отказ от смертной казни

Апелляции подали Халид Шейх Мохаммед и двое его предполагаемых сообщников — Мустафа аль-Хаусави и Валид бин Атташ. По условиям соглашений они должны были признать вину и подробно рассказать о своей роли в атаках. Взамен прокуроры не стали бы требовать для них смертной казни.

Представитель Пентагона одобрил договоренности в конце июля 2024 года. Через два дня тогдашний министр обороны США Ллойд Остин отменил их после критики со стороны некоторых семей жертв нападений.

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Решение апелляционного суда осталось в силе

Военный судья ранее постановил, что Остин отозвал соглашения слишком поздно, поскольку обвиняемые уже начали выполнять свои обязательства. Это решение поддержала коллегия военных апелляционных судей. Однако Апелляционный суд округа Колумбия позднее пришел к выводу, что Остин действовал в пределах своих полномочий, когда отменил договоренности.

Судья Бретт Кавано не участвовал в рассмотрении ходатайств Мохаммеда и аль-Хаусави. Троих обвиняемых содержат в тюрьме Гуантанамо; их совместный военный процесс запланирован на начало июня 2028 года. Рассмотрение дела неоднократно переносили.

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